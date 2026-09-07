Visite libre et documentée de l’abbatiale Saint-Silvin et Saint-Georges, Abbatiale Auchy-lès-Hesdin, Auchy-lès-Hesdin

Informations pratiques

Visite libre et documentée de l’abbatiale Saint-Silvin et Saint-Georges 19 et 20 septembre Abbatiale Auchy-lès-Hesdin Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite libre de l’édifice avec documentation à disposition

L’Abbatiale Saint-Silvin et Saint-Georges témoigne du long passé monastique (Bénédictines env. 670-881, puis Bénédictins 1072-1791) du village longtemps nommé Auchy-les-Moines.

De nombreux éléments intérieurs de l’abbatiale sont classés aux Monuments Historiques et l’édifice y est inscrit.

Les piliers de la nef datent de sa fondation au 12ème siècle.

Très vaste aux 13ème et 14ème siècles, puis victime des conflits des deux siècles suivants, l’abbatiale était presque en ruines vers 1600.

Dans la seconde moitié du 17ème siècle elle fut reconstruite dans ses dimensions actuelles, moins longue et moins élevée.

Le mobilier de la nef centrale (stalles des moines, boiseries et retable du chœur, maître-autel, orgue) y a été installé entre 1680 et 1720.

Au-dessus du maître-autel, une « Descente de Croix » est attribuée à Van Dyck (1599-1641) ou à son atelier.

Les autels des nefs latérales, les vitraux, le chemin de croix, les fonts baptismaux, datent de la deuxième partie du 19ème siècle.

S’y trouvent également :

– la pierre tombale du comte Enguerrand de Hesdin, fondateur de l’abbaye en 1072

– une plaque commémorative de seigneurs et chevaliers français tués à la bataille d’Azincourt (1415) et inhumés dans l’abbatiale.

Abbatiale Auchy-lès-Hesdin 62770 Auchy-lès-Hesdin Auchy-lès-Hesdin 62770 Pas-de-Calais Hauts-de-France 06 07 30 86 21 Parking sur la place de l’église

Visite libre et documentée

©Marie-Danièle Tilliette