Exposition L’envers de l’ordinaire, Marianne Berenhaut et Hana Miletic  Delme

Delme

Exposition L’envers de l’ordinaire, Marianne Berenhaut et Hana Miletic

33 rue Poincaré Delme Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-12-06 18:00:00

Date(s) :

2026-07-11

L’envers de l’ordinaire, Marianne Berenhaut et Hana Miletic

Exposition du 11 juillet au 6 décembre 2026

Vernissage le vendredi 10 juillet à 18h. Navettes gratuites depuis Nancy et Metz (infos et rés. au 03 87 01 43 42).

L’envers de l’ordinaire est une exposition qui réunit pour la première fois Marianne Berenhaut (1934, Bruxelles) et Hana Miletic (1983, Zagreb). Dans ses sculptures, Berenhaut assemble des objets usuels qui se superposent, s’appuient ou se couvrent les uns les autres. Elle réalise également des Carnets-Collages. Miletic présente une œuvre textile issue de la série Untitled (Softwares). L’intervention relie les deux étages de l’ancienne synagogue de Delme et rompt la division historiquement genrée du lieu. Les œuvres des deux artistes dévoilent les gestes de soin et de réparation du quotidien et interrogent les rapports d’échelle qui façonnent notre regard.

Exposition ouverte du mercredi au dimanche de 14h à 18h.

Visite commentée tous les dimanches à 16h.

Entrée libre gratuite.

Centre d’art contemporain la synagogue de Delme

33 rue Poincaré 57590 Delme

03 87 01 43 42

www.cac-synagoguedelme.orgTout public

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33 rue Poincaré Delme 57590 Moselle Grand Est +33 3 87 01 43 42

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English :

L?envers de l?ordinaire, Marianne Berenhaut and Hana Miletic

Exhibition from July 11 to December 6, 2026

Opening Friday, July 10, 6pm. Free shuttles from Nancy and Metz (info and booking on 03 87 01 43 42).

L’envers de l’ordinaire is an exhibition bringing together for the first time Marianne Berenhaut (1934, Brussels) and Hana Miletic (1983, Zagreb). In her sculptures, Berenhaut assembles everyday objects that overlap, support or cover each other. She also creates Carnets-Collages. Miletic presents a textile work from the Untitled (Softwares) series. The intervention links the two floors of Delme?s former synagogue, breaking down the historically gendered division of the site. The two artists? works reveal everyday gestures of care and repair, and question the relationships of scale that shape the way we look at things.

Exhibition open Wednesday to Sunday, 2pm to 6pm.

Guided tour every Sunday at 4pm.

Free admission.

Center d?art contemporain la synagogue de Delme

33 rue Poincaré 57590 Delme

03 87 01 43 42

www.cac-synagoguedelme.org

L’événement Exposition L’envers de l’ordinaire, Marianne Berenhaut et Hana Miletic Delme a été mis à jour le 2026-05-14 par OT DU PAYS SAULNOIS