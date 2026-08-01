Exposition les artistes au secours de l’Hermione Grand carénage de L’Hermione Bayonne
vendredi 28 août 2026 · Grand carénage de L'Hermione · Bayonne
Informations pratiques
Bayonne
Exposition les artistes au secours de l’Hermione
Grand carénage de L’Hermione 12 avenue de L’Adour, 64600 Anglet Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 10:00:00
fin : 2026-09-03 18:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Découvrez les talentueux artistes qui se mobilisent pour soutenir la restauration de L’Hermione !
Vous pourrez admirer les œuvres de Philippe Benoit, Luc Bernay, Pierre Bernay, Hélène Ferrand, Marion Garnier, Karlito, Yannick Louarn, Antonin Martineau, Grégory Poussier, Pierre Raffin-Caboisse, Dominique Ramaud, Ramine, Anne Renault et Ingwenog Jaouen, Maxime Franusiak, Ruliano des Bois, Jakez, Greg Underfly, Jean-François Vautard. Peintres, photographes, sculpteurs, voiliers et même marins ils exposent sur le pont de la frégate. .
Grand carénage de L’Hermione 12 avenue de L’Adour, 64600 Anglet Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 99 75 26 billetterie.bayonne@hermione.com
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English : Exposition les artistes au secours de l’Hermione
L’événement Exposition les artistes au secours de l’Hermione Bayonne a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Bayonne
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