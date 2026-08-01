Exposition les artistes au secours de l’Hermione Grand carénage de L’Hermione Bayonne

Informations pratiques

Bayonne

Exposition les artistes au secours de l’Hermione

Grand carénage de L’Hermione 12 avenue de L’Adour, 64600 Anglet Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 10:00:00

fin : 2026-09-03 18:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Découvrez les talentueux artistes qui se mobilisent pour soutenir la restauration de L’Hermione !

Vous pourrez admirer les œuvres de Philippe Benoit, Luc Bernay, Pierre Bernay, Hélène Ferrand, Marion Garnier, Karlito, Yannick Louarn, Antonin Martineau, Grégory Poussier, Pierre Raffin-Caboisse, Dominique Ramaud, Ramine, Anne Renault et Ingwenog Jaouen, Maxime Franusiak, Ruliano des Bois, Jakez, Greg Underfly, Jean-François Vautard. Peintres, photographes, sculpteurs, voiliers et même marins ils exposent sur le pont de la frégate. .

Grand carénage de L’Hermione 12 avenue de L’Adour, 64600 Anglet Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 99 75 26 billetterie.bayonne@hermione.com

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English : Exposition les artistes au secours de l’Hermione

L’événement Exposition les artistes au secours de l’Hermione Bayonne a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Bayonne