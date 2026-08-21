Exposition : « Les bons baisers de Glières-val-de-borne », Site de l’ancienne Abbaye d’Entremont, Glières-Val-de-Borne

Informations pratiques

Exposition : « Les bons baisers de Glières-val-de-borne » 19 et 20 septembre Site de l’ancienne Abbaye d’Entremont Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Un voyage dans le temps à travers plus de 150 cartes postales inspirées de la célèbre formule « Bons baisers de… ». Paysages, villages, scènes de vie et souvenirs composent un témoignage visuel de Glières-Val-de-Borne et de son évolution au fil des décennies. Une exposition qui invite à observer le territoire d’hier, à reconnaître des lieux familiers et à partager la mémoire locale.

Site de l’ancienne Abbaye d’Entremont 74130 Glières-Val-de-Borne Glières-Val-de-Borne 74130 Entremont Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes http://www.tourisme-faucigny-glieres.fr L’abbaye d’Entremont, dite parfois d’Entremont-en-Genevois, placée sous le vocable de Sainte-Marie (Sanctu Maria inter montes) est une ancienne abbaye fondée en 1154.

Aujourd’hui le site compte plusieurs lieux culturels : une église qui se visite sur demande, un musée du Moyen Âge ainsi qu’une galerie d’art proposant quelques expositions dans l’année Parking sur place

Un voyage dans le temps à travers plus de 150 cartes postales inspirées de la célèbre formule « Bons baisers de… ». Paysages, villages, scènes de vie et souvenirs composent un témoignage visuel de et…

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