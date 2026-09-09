Exposition les boules de Meisenthal Sélestat
samedi 21 novembre 2026 · Sélestat
Informations pratiques
Sélestat
Exposition les boules de Meisenthal
1 place du Dr Maurice Kubler Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-11-21 13:30:00
fin : 2026-12-24 16:00:00
Date(s) :
2026-11-21 2026-12-24 2026-12-27 2026-12-31
Les célèbres boules de Noël de Meisenthal sont mises en lumière et brilleront de mille éclats, à travers de petites scènes originales, ludiques et décalées
La Bibliothèque Humaniste accueille à nouveau sa traditionnelle exposition de fin d’année, où les célèbres boules de Noël de Meisenthal seront mises en lumière et brilleront de mille éclats, à travers de petites scènes originales, ludiques et décalées.
Horaires spéciaux les 24 et 31/12 10h-12h30 et 13h30-16h.
Fermée les 25 & 26/12. 0 .
1 place du Dr Maurice Kubler Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 07 20 contact@bibliotheque-humaniste.fr
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English :
Meisenthal’s famous Christmas balls are showcased and will shine brightly through a series of small, original, playful, and whimsical scenes.
L’événement Exposition les boules de Meisenthal Sélestat a été mis à jour le 2026-08-28 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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