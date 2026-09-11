Exposition « Les bulles sonores » – la P’tite Galerie, Office de tourisme du Pays de Châteaugiron, Châteaugiron
samedi 19 septembre 2026 · Office de tourisme du Pays de Châteaugiron · Châteaugiron
Informations pratiques
Exposition « Les bulles sonores » – la P’tite Galerie Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Office de tourisme du Pays de Châteaugiron Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Le projet Les Bulles sonores invite le public à découvrir le Pays de Châteaugiron autrement, en donnant la parole à celles et ceux qui le font vivre. Cette approche sensible et participative permet de valoriser le patrimoine tout en créant un lien direct entre les habitants, leurs récits et les visiteurs.
Cette exposition sonore propose une expérience immersive à travers des téléphones anciens disposés dans l’espace d’exposition. En décrochant un combiné, le visiteur accède à un témoignage d’un habitant du Pays de Châteaugiron : une anecdote, un récit, un souvenir ou une histoire de vie en lien avec le patrimoine local. Ces voix mettent en lumière la mémoire du territoire, les savoir-faire, les traditions, les lieux emblématiques et les évolutions du quotidien. Chaque témoignage offre un regard personnel sur le patrimoine, faisant dialoguer l’histoire collective et les expériences individuelles.
Office de tourisme du Pays de Châteaugiron 2 rue Nationale – 35410 Châteaugiron Châteaugiron 35410 Châteaugiron Ille-et-Vilaine Bretagne
Le projet Les Bulles sonores invite le public à découvrir le Pays de Châteaugiron autrement, en donnant la parole à celles et ceux qui le font vivre. Cette approche sensible et participative permet à…
©Pexel
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