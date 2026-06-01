Exposition Les enfants de l’atelier Place Claude Wormser Avermes

Avermes

Exposition Les enfants de l’atelier

Place Claude Wormser La Passerelle Avermes Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-06-25

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-06-25

Comme chaque année, nos chères têtes blondes de l’atelier d’arts plastiques sont pleines d’entrain et de créativité !

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Place Claude Wormser La Passerelle Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 46 55 03 accueil@mairieavermes.fr

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English :

Like every year, our youngest members of the art workshop are full of enthusiasm and creativity!

L’événement Exposition Les enfants de l’atelier Avermes a été mis à jour le 2026-06-09 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région