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Exposition Les enfants de l’atelier Place Claude Wormser Avermes

Exposition Les enfants de l’atelier Place Claude Wormser Avermes jeudi 25 juin 2026.

Lieu : Place Claude Wormser

Adresse : La Passerelle

Ville : 03000 Avermes

Département : Allier

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Tarif :

Avermes

Exposition Les enfants de l’atelier

Place Claude Wormser La Passerelle Avermes Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-06-25
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-06-25

Comme chaque année, nos chères têtes blondes de l’atelier d’arts plastiques sont pleines d’entrain et de créativité !
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Place Claude Wormser La Passerelle Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 46 55 03  accueil@mairieavermes.fr

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English :

Like every year, our youngest members of the art workshop are full of enthusiasm and creativity!

L’événement Exposition Les enfants de l’atelier Avermes a été mis à jour le 2026-06-09 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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