Exposition Les enfants de l’atelier Place Claude Wormser Avermes
Exposition Les enfants de l’atelier Place Claude Wormser Avermes jeudi 25 juin 2026.
Avermes
Exposition Les enfants de l’atelier
Place Claude Wormser La Passerelle Avermes Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-06-25
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-06-25
Comme chaque année, nos chères têtes blondes de l’atelier d’arts plastiques sont pleines d’entrain et de créativité !
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Place Claude Wormser La Passerelle Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 46 55 03 accueil@mairieavermes.fr
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English :
Like every year, our youngest members of the art workshop are full of enthusiasm and creativity!
L’événement Exposition Les enfants de l’atelier Avermes a été mis à jour le 2026-06-09 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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