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Music’halle Sous la halle Avermes

Music’halle Sous la halle Avermes vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Sous la halle

Adresse : Place Claude Wormser

Ville : 03000 Avermes

Département : Allier

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Avermes

Music’halle

Sous la halle Place Claude Wormser Avermes Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-09-04

Date(s) :
2026-06-26 2026-08-07 2026-09-04

Pour un été plein de musique et de convivialité, la municipalité vous présente une série de concerts sous la halle.
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Sous la halle Place Claude Wormser Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 46 55 03  accueil@mairieavermes.fr

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English :

For a summer full of music and conviviality, the municipality presents a series of concerts under the covered market.

L’événement Music’halle Avermes a été mis à jour le 2026-06-09 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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