Music’halle Sous la halle Avermes
Music’halle Sous la halle Avermes vendredi 26 juin 2026.
Avermes
Music’halle
Sous la halle Place Claude Wormser Avermes Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-09-04
Date(s) :
2026-06-26 2026-08-07 2026-09-04
Pour un été plein de musique et de convivialité, la municipalité vous présente une série de concerts sous la halle.
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Sous la halle Place Claude Wormser Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 46 55 03 accueil@mairieavermes.fr
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English :
For a summer full of music and conviviality, the municipality presents a series of concerts under the covered market.
L’événement Music’halle Avermes a été mis à jour le 2026-06-09 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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