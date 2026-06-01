Music’halle Sous la halle Avermes

Avermes

Music’halle

Sous la halle Place Claude Wormser Avermes Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-06-26 2026-08-07 2026-09-04

Pour un été plein de musique et de convivialité, la municipalité vous présente une série de concerts sous la halle.

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Sous la halle Place Claude Wormser Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 46 55 03 accueil@mairieavermes.fr

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English :

For a summer full of music and conviviality, the municipality presents a series of concerts under the covered market.

L’événement Music’halle Avermes a été mis à jour le 2026-06-09 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région