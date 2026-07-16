Exposition « Les femmes à l’usine », Mairie & Cinéma, Saint-Vincent-de-Tyrosse

Informations pratiques

Exposition « Les femmes à l’usine » 8 mars – 2 avril 2027 Mairie & Cinéma Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-08T08:30:00+01:00 – 2027-03-08T12:15:00+01:00

Fin : 2027-04-02T13:30:00+02:00 – 2027-04-02T17:30:00+02:00

En prélude à l’ouverture de La palanca, nouveau tiers-lieu tyrossais qui ouvrira ses portes fin 2027 dans l’ancienne friche industrielle Bellocq-Adidas, une série de portraits d’ouvrières de la chaussure réalisée par Gérard Kerforn et Jean-François Boine, sera présentée dans la Halle aux grains.

Commandées en 1984 par Mme Janine Jarnac, Directrice de la Mission départementale aux droits des femmes et à l’égalité, ces photographies rappellent l’importante place des femmes dans l’industrie landaise.

Cette exposition préfigure l’une des thématiques traitées dans le futur Centre d’interprétation du patrimoine de Saint-Vincent-de-Tyrosse qui ouvrira à l’hiver 2028.

Cet évènement fait partie du cycle de rencontres et d’animations « Clichés landais, photographies dans les Landes » coordonné par le Département des Landes.

Mairie & Cinéma 24 avenue Nationale, 40 230 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine https://www.ville-tyrosse.fr/ma-ville/je-contacte-la-mairie [{« link »: « https://www.landes.fr/agit-au-quotidien/culture-et-patrimoine/conservation-et-musees »}] La Ville de SAint-Vincent-de-Tyrosse a confié à l’association Cinétyr la gestion du cinéma Grand Écran, d’une capacité de 280 places + 5 places PMR, hébergé au 2e étage de la Mairie et ouvert 7/7j. La programmation et les projections sont assurées par une dynamique équipe de bénévoles et une projectionniste professionnelle.

Le cinéma Grand Écran est accessible aux personnes à mobilité réduite et dispose d’un système Fidelio (audiodescription et son renforcé). Au programme : des films en sortie nationale, en avant-première, tous les films grand public, de nombreux films classés « Art et Essai » et en V.O…

La Halle aux grains au rez-de-chaussée accueille régulièrement des expositions (peinture, photographie, etc.) parking à proximité

En prélude à l’ouverture de La palanca, nouveau tiers-lieu tyrossais qui ouvrira ses portes fin 2027 dans l’ancienne friche industrielle Bellocq-Adidas, une série de portraits d’ouvrières de la par …

©Images landaises