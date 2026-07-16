Table ronde « Les combats des femmes ouvrières », Mairie & Cinéma, Saint-Vincent-de-Tyrosse

Informations pratiques

Table ronde « Les combats des femmes ouvrières » Samedi 6 mars 2027, 10h00 Mairie & Cinéma Landes

accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-06T10:00:00+01:00 – 2027-03-06T12:00:00+01:00

Fin : 2027-03-06T10:00:00+01:00 – 2027-03-06T12:00:00+01:00

Cette table-ronde permettra de se replonger dans le quotidien des femmes tyrossaises, leurs luttes et revendications depuis les premiers licenciements de 1988 jusqu’à la fermeture du site de production d’Adidas en 1991.

Dans le cadre de l’évènement Les Talentueuses #6, en présence d’anciennes ouvrières et des photographes, en partenariat avec la Ligue des Droits de l’Homme Section Sud Landes, le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles des Landes (CIDFF) et la mission égalité Femmes-Hommes du Département des Landes.

En exclusivité : des témoignages d’anciennes salariées illustrés d’images d’archives de Journaux Télévisés seront présentés en avant-première.

Cet évènement fait partie du cycle de rencontres et d’animations « Clichés landais, photographies dans les Landes » coordonné par le Département des Landes.

Mairie & Cinéma 24 avenue Nationale, 40 230 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine https://www.ville-tyrosse.fr/ma-ville/je-contacte-la-mairie [{« link »: « https://ldh-landes.org/ »}, {« link »: « https://landes.cidff.info/ »}, {« link »: « https://www.landes.fr/mon-departement/nos-actions/egalite-femmes-hommes »}, {« link »: « https://www.landes.fr/agit-au-quotidien/culture-et-patrimoine/conservation-et-musees »}] La Ville de SAint-Vincent-de-Tyrosse a confié à l’association Cinétyr la gestion du cinéma Grand Écran, d’une capacité de 280 places + 5 places PMR, hébergé au 2e étage de la Mairie et ouvert 7/7j. La programmation et les projections sont assurées par une dynamique équipe de bénévoles et une projectionniste professionnelle.

Le cinéma Grand Écran est accessible aux personnes à mobilité réduite et dispose d’un système Fidelio (audiodescription et son renforcé). Au programme : des films en sortie nationale, en avant-première, tous les films grand public, de nombreux films classés « Art et Essai » et en V.O…

La Halle aux grains au rez-de-chaussée accueille régulièrement des expositions (peinture, photographie, etc.) parking à proximité

Cette table-ronde permettra de se replonger dans le quotidien des femmes tyrossaises, leurs luttes et revendications depuis les premiers licenciements de 1988 jusqu’à la fermeture du site de d’Adidas…

©images landaises