Hettange-Grande

Exposition les Juifs de France dans la SHOA

8 Rue de la gendarmerie Hettange-Grande Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Samedi 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 12:00:00

Date(s) :

2026-04-25 2026-04-26

Une exposition retrace le destin des Juifs en France durant la Seconde Guerre mondiale.

Elle rappelle qu’au cœur de cette tragédie, 76 000 personnes furent déportées et victimes du génocide nazi. Elle met également en lumière les élans de résistance et de solidarité qui ont permis de sauver de nombreuses vies.

e temps de mémoire sera enrichi par une présentation philatélique avec une étude de Marc Bischel consacrée aux correspondances avec le camp de Natzweiler-Struthof, accompagnée de timbres commémoratifs présentés par le Club Philatélique Hettangeois. Au-delà de leur valeur historique, ces documents sont de précieux supports de transmission pour les générations présentes et futures.

Didier Vanspranghe présentera également des photographies qui transporteront les visiteurs à Auschwitz-Birkenau, sur les traces des victimes hettangeoises disparues dans ce camp. Le dimanche 26 avril 2026, la Ville de Hettange-Grande commémorera la Journée nationale du souvenir des victimes de la déportation. À cette occasion, un hommage solennel sera rendu à douze victimes juives hettangeoises, à travers la pose de pavés Stolpersteine et l’inauguration d’une sculpture pour la paix réalisée par l’artiste Sylvain Divo. En parallèle, la salle Mercure accueillera l’exposition Les Juifs de France dans la Shoah , proposée par l’ONACVG.Tout public

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8 Rue de la gendarmerie Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 53 10 02 accueil@hettange-grande.fr

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English :

An exhibition traces the fate of Jews in France during the Second World War.

It reminds us that at the heart of this tragedy, 76,000 people were deported and became victims of the Nazi genocide. It also highlights the spirit of resistance and solidarity that saved many lives.

his time of remembrance will be enriched by a philatelic presentation featuring a study by Marc Bischel on correspondence with the Natzweiler-Struthof camp, accompanied by commemorative stamps presented by the Club Philatélique Hettangeois. Over and above their historical value, these documents are invaluable means of transmission for present and future generations.

Didier Vanspranghe will also present photographs that will transport visitors to Auschwitz-Birkenau, in the footsteps of Hettangeois victims who disappeared in this camp. On Sunday April 26, 2026, the town of Hettange-Grande will commemorate the National Day of Remembrance for the Victims of the Deportation. To mark the occasion, a solemn tribute will be paid to twelve Jewish victims from Hettange, with the laying of Stolpersteine paving stones and the inauguration of a sculpture for peace by artist Sylvain Divo. At the same time, the Salle Mercure will host an exhibition entitled Les Juifs de France dans la Shoah ( The Jews of France in the Holocaust ), organized by the ONACVG.

L’événement Exposition les Juifs de France dans la SHOA Hettange-Grande a été mis à jour le 2026-04-16 par OT CATTENOM ET ENVIRONS