Exposition Les Machines de Gil Galerie Delobel Ouistreham

Informations pratiques

Ouistreham

Exposition Les Machines de Gil

Galerie Delobel 3 Esplanade Lofi Ouistreham Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-12-11

fin : 2026-12-17

Date(s) :

2026-12-11

Et si nos expressions françaises prenaient vie sous forme de véritables machines ?

Dans les Machine de Gil, l’illustrateur donne corps à des tournures familières de notre langue en les transformant en inventions visuelles absurdes et poétiques.

Et si nos expressions françaises prenaient vie sous forme de véritables machines ?

Dans les Machine de Gil, l’illustrateur donne corps à des tournures familières de notre langue en les transformant en inventions visuelles absurdes et poétiques. Des expressions comme avoir le compas dans l’œil ou péter un câble devenant littéralement des mécanismes loufoques où s’emmêlent tuyaux, leviers, cadrans et objets improbables. Un regard décalé et un sens du détail réjouissant. .

Galerie Delobel 3 Esplanade Lofi Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 91 96 f.gherrak@caenlamer-tourisme.fr

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English : Exposition Les Machines de Gil

What if our French expressions came to life in the form of real machines?

In *Machines de Gil*, the illustrator brings familiar turns of phrase from our language to life by transforming them into absurd and poetic visual inventions.

L’événement Exposition Les Machines de Gil Ouistreham a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Caen la Mer