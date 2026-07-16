Exposition – Les monuments aux morts du Jura, Ancien couvent de Bletterans, Bletterans

Informations pratiques

Exposition – Les monuments aux morts du Jura 19 et 20 septembre Ancien couvent de Bletterans Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Installée dans l’ancienne chapelle de l’actuel Centre Pierre Bénichou (Association La Demi-Lune), cette exposition itinérante proposée par la Société d’émulation du Jura met à l’honneur les monuments aux morts du département.

À travers une vingtaine de panneaux, elle valorise un important travail de recherche sur ce patrimoine mémoriel présent dans chaque commune et offre un regard documenté et sensible sur la mémoire collective jurassienne.

Ancien couvent de Bletterans 18 rue Louis le Grand, 39140 Bletterans Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 48 17 21 http://www.adlca.fr Ancien couvent, aujourd’hui centre de soins en addictologie.

Installée dans l’ancienne chapelle de l’actuel Centre Pierre Bénichou (Association La Demi-Lune), cette exposition itinérante proposée par la Société d’émulation du Jura met à l’honneur les monuments…

© lademi-lune-bletterans