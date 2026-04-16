Exposition Les nouveautés du printemps, La peinture en Provence Galerie des Trois Ormeaux Portalis Aix-en-Provence
Exposition Les nouveautés du printemps, La peinture en Provence Galerie des Trois Ormeaux Portalis Aix-en-Provence mardi 5 mai 2026.
Aix-en-Provence
Exposition Les nouveautés du printemps, La peinture en Provence
Du 05/05 au 13/06/2026, tous les jours. Galerie des Trois Ormeaux Portalis 7 rue Jaubert Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-05-05
La Galerie présente les nouveautés du printemps, des tableaux d’artistes aixois et provençaux, parmi lesquels Louise Germain, Joseph et Paul Ravaisou, Marcel Arnaud, Louyis Gautier, Louis Mathieu Verdilhan, Barthélémy Niollon, Vincent Courdouan…
La Galerie présente les nouveautés du printemps, des tableaux d’artistes aixois et provençaux, parmi lesquels Louise Germain, Joseph et Paul Ravaisou, Marcel Arnaud, Louis Gautier, Louis Mathieu Verdilhan, Barthélémy Niollon, Vincent Courdouan, Gabriel Laurin, Jaume Guiran, Francis Tailleux… .
Galerie des Trois Ormeaux Portalis 7 rue Jaubert Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 82 06 03 71 christophe.dejaune@wanadoo.fr
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English :
The Galerie presents the spring’s new paintings by artists from Aix-en-Provence, including Louise Germain, Joseph and Paul Ravaisou, Marcel Arnaud, Louyis Gautier, Louis Mathieu Verdilhan, Barthélémy Niollon, Vincent Courdouan…
L’événement Exposition Les nouveautés du printemps, La peinture en Provence Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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