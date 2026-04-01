Kaysersberg Vignoble

Exposition Les oeuvres de FLOG

101 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-28 10:00:00

fin : 2026-05-04 12:00:00

Date(s) :

2026-04-28 2026-05-04

Découvrez les oeuvres de FLOG: couleurs, ombres et lumières transmettent ses émotions, amplifiées par le regard du public, entre abstraits, fleurs dorées et golfeurs.

L’artiste-peintre FloG expose 35 œuvres à l’ancien musée de Kaysersberg.

La peinture est pour elle le moyen d’expression qui lui permet de partager des émotions au travers de couleurs, d’ombres et de lumières, mais la plus grande émotion est celle qui passe à travers le regard des spectateurs.

Sur les cimaises ses visiteurs trouveront des thèmes connus tel que ses abstraits très colorés, des fleurs à la feuille d’or, des statues de la liberté, des portraits d’Albert Schweitzer ou d’autres personnages .

La nouvelle collection fait la part belle au monde des golfeurs dont elle rend l’élégance du swing. 0 .

101 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 11 11 florence.gaudel@outlook.fr

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English :

Discover the works of FLOG: colors, shadows and light convey his emotions, amplified by the public’s gaze, between abstracts, golden flowers and golfers.

L’événement Exposition Les oeuvres de FLOG Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg