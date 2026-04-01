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Jeux et rétrogaming ados Kaysersberg Vignoble

Jeux et rétrogaming ados Kaysersberg Vignoble

Jeux et rétrogaming ados Kaysersberg Vignoble jeudi 12 mars 2026.

Adresse : 2 Avenue Georges Ferrenbach

Ville : 68240 Kaysersberg Vignoble

Département : Haut-Rhin

Début : 2026-03-12T17:00:00

Fin : 2026-03-12T18:30:00

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 0

Jeux et rétrogaming ados

2 Avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-01 16:00:00
fin : 2026-06-03 17:30:00

Date(s) :
2026-04-01 2026-04-09 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-21 2026-06-03

Venez vous amuser pendant 1 heure et demi avec, des jeux de société, des consoles et jeux vidéos vintage. Pour les ados à partir de 10 ans.
Un rendez-vous pour les ados avec au programme des jeux de société, des jeux vidéo sur tablette et du retrogaming, selon l’envie.

Possible dès 9 ans. 0  .

2 Avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 35 35  mediatheque@cc-kaysersberg.com

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English :

Come and have fun for an hour and a half with board games, vintage consoles and video games. For teens aged 10 and over.

L’événement Jeux et rétrogaming ados Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg

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