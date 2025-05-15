Exposition d’arts Kaysersberg Vignoble
samedi 5 septembre 2026 · Kaysersberg Vignoble
Informations pratiques
Kaysersberg Vignoble
Exposition d’arts
55 rue des potiers Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Venez rencontrer les artistes Antoine Brellmann, Agnès Castelli et Eric Weibel. Admirer les peintures, les sculptures, les photos, les céramiques et les aquarelles
Exposition artistique de trois artistes locaux Antoine BRELLMANN, Eric WEIBEL et Agnès CASTELLI mêlant différentes techniques, la peinture, la sculpture, la photo, la céramique et l’aquarelle. 0 .
55 rue des potiers Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 6 77 84 43 31 agnes.c.design@hotmail.fr
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English :
Come meet the artists Antoine Brellmann, Agnès Castelli, and Eric Weibel. Admire the paintings, sculptures, photographs, ceramics, and watercolors.
L’événement Exposition d’arts Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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