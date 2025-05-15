Informations pratiques

Kaysersberg Vignoble

Exposition d’arts

55 rue des potiers Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Venez rencontrer les artistes Antoine Brellmann, Agnès Castelli et Eric Weibel. Admirer les peintures, les sculptures, les photos, les céramiques et les aquarelles

Exposition artistique de trois artistes locaux Antoine BRELLMANN, Eric WEIBEL et Agnès CASTELLI mêlant différentes techniques, la peinture, la sculpture, la photo, la céramique et l’aquarelle. 0 .

55 rue des potiers Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 6 77 84 43 31 agnes.c.design@hotmail.fr

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English :

Come meet the artists Antoine Brellmann, Agnès Castelli, and Eric Weibel. Admire the paintings, sculptures, photographs, ceramics, and watercolors.

L’événement Exposition d’arts Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg