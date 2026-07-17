Exposition Reg’Arts Kaysersberg Vignoble
mardi 25 août 2026 · Kaysersberg Vignoble
Informations pratiques
Kaysersberg Vignoble
Exposition Reg’Arts
39 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-25 10:00:00
fin : 2026-09-07 19:00:00
Date(s) :
2026-08-25
Découvrez les sculptures animalières de Christine Joas et les peintures sous verre de Michèle Bruel.
Venez rencontrer la sculptrice Christine Joas ainsi que la peintre Michèle Bruel.
Christine Joas, sculptrice animalière dont la principale technique de cuisson est le raku. La terre, l’eau, l’air et le feu sont les éléments nécessaires à la création de ses oeuvres. Son bestiaire est principalement composé d’ours polaire, son animal fétiche.
Michèle Bruel est peintre sous-verre . Ses oeuvres illustrent bien sa sensibilité, comme la poésie d’un petit morceau de ciel bleu. Elle nous ouvre la porte sur un monde d’harmonie et de sérénité. 0 .
39 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 6 82 24 46 84 christine.joas@orange.fr
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English :
Discover Christine Joas’s animal sculptures and Michèle Bruel’s paintings under glass.
L’événement Exposition Reg’Arts Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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