Tourouvre au Perche

Exposition Les oubliées du numérique

Salle des Mariages Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-05

À l’occasion de l’Appel du Cyberjuin 2026 qui se déroulera du 1 ͤ ͬ au 30 juin 2026 en Normandie, la mairie de Tourouvre au Perche vous propose une exposition temporaire à la Salle des Mariages de Tourouvre.

Les Oubliées du numérique est une activité déclinée en exposition créée par Charlotte Brou, Camille Guilbaut, Louise Voreux (Tiers lieu La Fabrique des possibles à Vandoeuvre) et Louise Ferré (Les Petits Débrouillards, réseau associatif d’éducation populaire) dans le but de faire connaître les femmes qui ont marqué l’histoire du numérique par leur travail ou leurs inventions, et qui sont pourtant inconnues.

Au-delà de l’intérêt historique et scientifique, cette exposition a pour objectif de les sortir de l’oubli, d’ouvrir le débat, mais aussi de soulever des questions importantes pourquoi les a-t-on oubliés ? Comment donner de l’importance aux femmes dans les filières du numérique ? Quel impact a eu le numérique et ses inventions sur notre quotidien à travers les siècles ?

Tout public, présence de la conseillère en numérique le vendredi matin. .

Salle des Mariages Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 74 55

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English : Exposition Les oubliées du numérique

L’événement Exposition Les oubliées du numérique Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Touisme des Hauts du Perche