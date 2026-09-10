Exposition : les paysages disparaissent et les visages aussi, Le Repaire, Brandonnet

Informations pratiques

Exposition : les paysages disparaissent et les visages aussi 19 et 20 septembre Le Repaire Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T22:00:00+02:00

Une installation de la compagnie La Rumeur, avec Patrice Bigel, Jean-Charles Clair et Agnès Chaigneau.

Les paysages disparaissent et les visages aussi

Entreprise de destruction poétique

À partir d’une collection privée de prises de vues couvrant une longue période, cette installation retrace les événements marquants de l’histoire d’une famille française dans les années 1970.

Réalisées par un photographe amateur, ces images ont fini par être abandonnées avant de traverser le temps et d’être livrées à de nouveaux regards. Leur mauvaise conservation a altéré le procédé Ektachrome, pourtant réputé : des parties de paysages disparaissent, les visages s’effacent…

Cette dégradation photographique fait émerger une véritable proposition esthétique, comme si elle résultait du geste d’un artiste. Une entreprise de destruction poétique, faite « d’images fantômes », pour reprendre l’expression d’Hervé Guibert.

La réappropriation de ces photographies, à la frontière entre réalité et fiction, sert de trame à une installation immersive.

Le Repaire 22 route de Garrigue 12350 Brandonnet Brandonnet 12350 Aveyron Occitanie 0565658615 http://www.compagnielarumeur.com Le Repaire est une ancienne ferme située en Aveyron, à 10 km de Villefranche-de-Rouergue et à 45 km de Rodez. Ce lieu de création est dirigé par l’équipe artistique de la compagnie La Rumeur.

De mai à septembre, des artistes y sont accueillis en résidence afin de se consacrer pleinement à leur travail, qu’il s’agisse d’élaborer les premières perspectives d’un projet ou, au contraire, de le finaliser. Le Repaire met à leur disposition différents espaces de création permettant d’imaginer des installations, des performances, des expositions ou des spectacles.

À l’occasion des sorties de résidence, le public est invité à découvrir cette ancienne ferme, son caractère patrimonial et les différentes propositions artistiques qui y prennent vie. Parking sur place

Une installation de la compagnie La Rumeur

©larumeur