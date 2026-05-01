Exposition les plantes invasives Rue des Écholères Jard-sur-Mer
Exposition les plantes invasives Rue des Écholères Jard-sur-Mer mercredi 20 mai 2026.
Jard-sur-Mer
Exposition les plantes invasives
Rue des Écholères Cinéma Les Ormeaux Jard-sur-Mer Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20 18:00:00
Date(s) :
2026-05-20
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Rue des Écholères Cinéma Les Ormeaux Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 7 49 43 11 05
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English :
L’événement Exposition les plantes invasives Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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