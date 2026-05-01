Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition les plantes invasives Rue des Écholères Jard-sur-Mer

Exposition les plantes invasives Rue des Écholères Jard-sur-Mer mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Rue des Écholères

Adresse : Cinéma Les Ormeaux

Ville : 85520 Jard-sur-Mer

Département : Vendée

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Jard-sur-Mer

Exposition les plantes invasives

Rue des Écholères Cinéma Les Ormeaux Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20 18:00:00

Date(s) :
2026-05-20

  .

Rue des Écholères Cinéma Les Ormeaux Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 7 49 43 11 05 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition les plantes invasives Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

À voir aussi à Jard-sur-Mer (Vendée)