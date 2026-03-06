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Exposition Parcours d’artistes Les Pieds Bleus Jard-sur-Mer

Exposition Parcours d’artistes Les Pieds Bleus Jard-sur-Mer mercredi 13 mai 2026.

Adresse : 38 Route de la Forêt

Ville : 85520 Jard-sur-Mer

Département : Vendée

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Jard-sur-Mer

Exposition Parcours d’artistes Les Pieds Bleus

38 Route de la Forêt Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 10:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :
2026-05-13

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38 Route de la Forêt Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 6 80 42 82 00 

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English :

L’événement Exposition Parcours d’artistes Les Pieds Bleus Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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