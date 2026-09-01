Exposition Les Regardés Centre Culturel des Carmes Langon
jeudi 10 septembre 2026 · Centre Culturel des Carmes · Langon
Informations pratiques
Langon
Exposition Les Regardés
Centre Culturel des Carmes 8 Cours des Carmes Langon Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-09-10
Laure Julian Dallet propose une exposition où se croisent portrait, abstraction et dialogue avec les grands maîtres de l’histoire de l’art. À travers ces différentes séries, l’artiste invite le visiteur à prendre le temps d’observer, de contempler et de porter un regard renouvelé sur les êtres, le vivant et les œuvres qui nous ont précédés
Pour moi, peindre, c’est tremper la vie dans la poésie et en recueillir la substantifique moelle. Intention, travail, concentration, connaissance des techniques énergie autonome. Calame, pinceau, crayon, encre, acrylique, collage je cherche, je bricole, je laisse advenir.
Laure Julian Dallet présente deux séries Anonymes, gros plans de visages de personnes âgées où rides et émotions deviennent paysages et Abstraction, exploration des lignes de force et de l’énergie accumulée entre figuration et lâcher-prise. .
Centre Culturel des Carmes 8 Cours des Carmes Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 63 14 45 contact@lescarmes.fr
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English : Exposition Les Regardés
L’événement Exposition Les Regardés Langon a été mis à jour le 2026-08-17 par La Gironde du Sud
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