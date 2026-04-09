L’hippodrome de Langon fait son show La Petite Bidane Langon samedi 5 septembre 2026.

Langon

L’hippodrome de Langon fait son show

La Petite Bidane Hippodrome de Langon Langon Gironde

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 18:30:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Une soirée inoubliable vous attend le samedi 05 septembre !

L’Hippodrome de Langon fait son show et promet une expérience unique à vivre en famille ou entre amis.

Au programme

20 chevaux en action

14 cascadeurs pour des scènes à couper le souffle

10 rapaces et 3 fauconniers en plein vol

Un spectacle de lasers grandiose

Un concert de Lili Avaz pour finir en beauté

Plus de 2 heures de spectacle pour grands et petits, une soirée dont toute la famille se souviendra longtemps ! .

La Petite Bidane Hippodrome de Langon Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 25 40 hip.labidane@orange.fr

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English : L’hippodrome de Langon fait son show

L’événement L’hippodrome de Langon fait son show Langon a été mis à jour le 2026-06-19 par La Gironde du Sud