L’hippodrome de Langon fait son show La Petite Bidane Langon
L’hippodrome de Langon fait son show La Petite Bidane Langon samedi 5 septembre 2026.
Langon
L’hippodrome de Langon fait son show
La Petite Bidane Hippodrome de Langon Langon Gironde
Tarif : 39 – 39 – 39 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 18:30:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Une soirée inoubliable vous attend le samedi 05 septembre !
L’Hippodrome de Langon fait son show et promet une expérience unique à vivre en famille ou entre amis.
Au programme
20 chevaux en action
14 cascadeurs pour des scènes à couper le souffle
10 rapaces et 3 fauconniers en plein vol
Un spectacle de lasers grandiose
Un concert de Lili Avaz pour finir en beauté
Plus de 2 heures de spectacle pour grands et petits, une soirée dont toute la famille se souviendra longtemps ! .
La Petite Bidane Hippodrome de Langon Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 25 40 hip.labidane@orange.fr
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English : L’hippodrome de Langon fait son show
L’événement L’hippodrome de Langon fait son show Langon a été mis à jour le 2026-06-19 par La Gironde du Sud
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