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L’hippodrome de Langon fait son show La Petite Bidane Langon

L’hippodrome de Langon fait son show La Petite Bidane Langon

L’hippodrome de Langon fait son show La Petite Bidane Langon samedi 5 septembre 2026.

Lieu
La Petite Bidane
Adresse
Hippodrome de Langon
Ville
33210 Langon
Département
Gironde
Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Tarif
39 39 39 Tarif de base plein tarif

Langon

L’hippodrome de Langon fait son show

La Petite Bidane Hippodrome de Langon Langon Gironde

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 18:30:00
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Une soirée inoubliable vous attend le samedi 05 septembre !
L’Hippodrome de Langon fait son show et promet une expérience unique à vivre en famille ou entre amis.

Au programme
20 chevaux en action
14 cascadeurs pour des scènes à couper le souffle
10 rapaces et 3 fauconniers en plein vol
Un spectacle de lasers grandiose
Un concert de Lili Avaz pour finir en beauté

Plus de 2 heures de spectacle pour grands et petits, une soirée dont toute la famille se souviendra longtemps !   .

La Petite Bidane Hippodrome de Langon Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 25 40  hip.labidane@orange.fr

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English : L’hippodrome de Langon fait son show

L’événement L’hippodrome de Langon fait son show Langon a été mis à jour le 2026-06-19 par La Gironde du Sud

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