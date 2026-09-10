Journées du Patrimoine Visite guidée autour de la gare de Langon Gare de Langon Langon

Informations pratiques

Langon

Journées du Patrimoine Visite guidée autour de la gare de Langon

Gare de Langon Cours de Verdun Langon Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Cette promenade évoquera 4 sujets indissociables de la mise en service de la ligne de chemin de fer Bordeaux Langon, le 31 mai 1855, qui fut prolongée jusqu’à Sète en 1857

– Le Château Mauriac, appelé Château Génitrix, fut construit en 1865 par Jacques Mauriac, grand-père de François.

– Le crime de Langon. Le 6 février 1907 au train de 13h30 arrive un agent d’assurance de La Réole. Il se dirige au Café Hôtel de la Gare tenu par des propriétaires louches au passé judiciaire chargé. L’agent d’assurance sera retrouvé 8 mois plus tard flottant sur la Garonne. Sur fond de vol, un crime de cruauté.

– La famille Oliver, ou l’excellence de la gastronomie française au XXème siècle.

– Les entrepôts de tabacs.

Réservation obligatoire .

Gare de Langon Cours de Verdun Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 07 99 26 sudgirondepatrimoines@free.fr

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English : Journées du Patrimoine Visite guidée autour de la gare de Langon

L’événement Journées du Patrimoine Visite guidée autour de la gare de Langon Langon a été mis à jour le 2026-08-18 par La Gironde du Sud