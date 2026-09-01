Informations pratiques

Mauléon-Barousse

Exposition Les Républicains espagnols dans les Hautes Pyrénées

MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

La proclamation de la République espagnole le 14 avril 1931 fait naître de grands espoirs mais aussi d’énormes craintes. Dans les mois et les années qui suivent la société espagnole se divise et ses querelles débouchèrent sur une véritable guerre civile qui éclate en juillet 1936. Malgré l’aide apportée par les Brigades internationales, le camp républicain subit une lourde défaite, l’amenant à une reddition le 27 mars 1939. Cette défaite est dès lors le signal de la Retirada les Républicains sont des milliers à fuir la violence de la guerre et de la répression. Dans ce contexte, les Hautes-Pyrénées, département frontalier, voient ainsi de nombreux réfugiés franchir la chaîne pyrénéenne.

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MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 23 85 maison-des-sources@orange.fr

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English :

The proclamation of the Spanish Republic on April 14, 1931, gave rise to great hopes but also to enormous fears. In the months and years that followed, Spanish society became divided, and its conflicts culminated in a full-scale civil war that broke out in July 1936. Despite the aid provided by the International Brigades, the Republican side suffered a heavy defeat, leading to its surrender on March 27, 1939. This defeat marked the beginning of the Retirada: thousands of Republicans fled the violence of the war and the repression. In this context, the Hautes-Pyrénées, a border department, saw numerous refugees cross the Pyrenean mountain range.

L’événement Exposition Les Républicains espagnols dans les Hautes Pyrénées Mauléon-Barousse a été mis à jour le 2026-08-10 par OT de Neste-Barousse|CDT65