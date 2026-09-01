BRAME DU CERF 2026 Sortie & séjour à définir Mauléon-Barousse

Informations pratiques

Mauléon-Barousse

BRAME DU CERF 2026 Sortie & séjour

à définir MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-09-18

Chaque année en Septembre & Octobre, le Brame du cerf, est un véritable spectacle à vivre en plein cœur de la Barousse. Un moment inoubliable pour comprendre et découvrir les cervidés en cette saison des amours. Au programme sortie accompagnée d’un guide, repas du terroir pour découvrir nos produits locaux, nuitée et petit-déjeuner dans l’hébergement de votre choix.

3 weekends 18&19 Sept I 25 & 26 Sept I 02 & 03 Oct

SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT

Détails des formules https://tourisme-neste-barousse.fr/sejour/brame-du-cerf-2/

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à définir MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 21 30 reservation@neste-barousse.fr

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English :

Every year in September and October, the deer rut is a truly spectacular event to experience in the heart of the Barousse. It’s an unforgettable opportunity to learn about and discover deer during this mating season. What’s included: a guided tour, a meal featuring regional specialties to sample our local products, and an overnight stay with breakfast at the lodging of your choice.

3 weekends: Sept. 18 & 19 | Sept. 25 & 26 | Oct. 2 & 3

BY RESERVATION ONLY

Package details: https://tourisme-neste-barousse.fr/sejour/brame-du-cerf-2/

L’événement BRAME DU CERF 2026 Sortie & séjour Mauléon-Barousse a été mis à jour le 2026-08-18 par OT de Neste-Barousse|CDT65