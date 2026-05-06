ATELIER RELAXATION SONORE à la Maison des Sources Mauléon-Barousse

Mauléon-Barousse

ATELIER RELAXATION SONORE

à la Maison des Sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 17:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Voyage sonore au fil de divers instruments qui apporte une relaxation profonde, un état de lâcher-prise, détente, équilibre…Profitez de ce moment de relaxation pour vous détendre et vous ressourcer tout en découvrant des instruments aussi drôles qu’intriguant.

Enfants dès 16 ans et adultes

Tarif 20 €/personne

Réservation obligatoire 05.62.39.23.85 maison-des-sources@orange.fr

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à la Maison des Sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 23 85 maison-des-sources@orange.fr

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English :

A sonic journey through a variety of instruments that brings about deep relaxation, a state of letting go, relaxation, balance… Enjoy this moment of relaxation to unwind and recharge your batteries, while discovering instruments as funny as they are intriguing.

Children aged 16 and over and adults

Price: ?20/person

Booking essential: 05.62.39.23.85 maison-des-sources@orange.fr

L’événement ATELIER RELAXATION SONORE Mauléon-Barousse a été mis à jour le 2026-05-06 par OT de Neste-Barousse|CDT65