Transhumance en Neste Barousse Mauléon-Barousse

Mauléon-Barousse

Transhumance en Neste Barousse

MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-05

VENDREDI 5 JUIN — TRANSHUMANCE 1/2

La première étape de l’ascension vers les quartiers d’été marque le début de l’événement.

Rendez-vous à partir de 17h au pied de Saint-Bertrand-de-Comminges pour accompagner les troupeaux en direction de Mauléon-Barousse.

En soirée, une veillée pastorale est organisée à Mauléon-Barousse musique traditionnelle, chants pyrénéens et ambiance festive rythmeront ce moment de partage.

Restauration sur place, avec les produits de la vallée avec Le petit refuge et Les Festayres de Mauléon -Barousse

SAMEDI 6 JUIN — TRANSHUMANCE 2/2

Entre 7h et 9h, les troupeaux quittent Mauléon-Barousse pour rejoindre les estives.

À vous de choisir votre aventure

– Suivez les troupeaux jusqu’aux granges de Crouhens • 8 km à pied

– Pour les plus motivés prolongez avec 10 km supplémentaires jusqu’aux estives !

Navette retour depuis Crouhens à partir de 14h.

NOUVEAUTÉ 2026 la rando-dégustation !

Entre 8h et 9h au départ de Mauléon-Barousse, cette formule propose une immersion guidée accompagnement du départ des troupeaux, découverte des paysages de Barousse avec un accompagnateur en montagne, et dégustation de produits locaux.

Sur réservation

– en ligne voir lien ci-dessous

– par téléphone 05 62 99 21 30

– par mail reservation@neste-barousse.frr

Tarif 5 €

À partir de 19h, rendez-vous à la salle des fêtes d’Izaourt pour un repas convivial, animé en musique par Folie Bandas !

Réservations ouvertes dès maintenant pour le repas du samedi soir

– en ligne voir lien ci-dessous

– par téléphone 05 62 99 21 30

– par mail reservation@neste-barousse.fr

– Tarifs 20 € adulte 15 € enfant

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MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 21 30 reservation@neste-barousse.fr

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English :

FRIDAY JUNE 5 ? TRANSHUMANCE 1/2

The first stage of the ascent to summer quarters marks the start of the event.

Meet at 5pm at the foot of Saint-Bertrand-de-Comminges to accompany the herds on their way to Mauléon-Barousse.

In the evening, a pastoral vigil will be held in Mauléon-Barousse, featuring traditional music, Pyrenean songs and a festive atmosphere.

Catering on site, with products from the valley with Le petit refuge and Les Festayres de Mauléon-Barousse

SATURDAY JUNE 6 ? TRANSHUMANCE 2/2

Between 7am and 9am, the herds leave Mauléon-Barousse for the estives.

It’s up to you to choose your adventure:

? Follow the herds to the Crouhens barns ? 8 km on foot

? For the more motivated: extend your walk by a further 10 km to the estives!

Return shuttle from Crouhens from 2pm.

NEW for 2026: the tasting trail!

Between 8 a.m. and 9 a.m., departing from Mauléon-Barousse, this formula offers a guided immersion: accompanying the departure of the herds, discovering the Barousse landscapes with a mountain guide, and tasting local products.

Reservations required:

? online: see link below

? by telephone: 05 62 99 21 30

? by e-mail: reservation@neste-barousse.frr

Price: 5 ?

From 7pm, join us at the Salle des Fêtes d?Izaourt for a convivial meal, with live music by Folie Bandas!

Reservations now open for the Saturday evening meal:

? online: see link below

? by telephone: 05 62 99 21 30

? by e-mail: reservation@neste-barousse.fr

? Prices: 20 ? adult 15 ? child

L’événement Transhumance en Neste Barousse Mauléon-Barousse a été mis à jour le 2026-05-11 par OT de Neste-Barousse|CDT65