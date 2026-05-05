Atelier Les p’tits archéos MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse

Mauléon-Barousse

Atelier Les p’tits archéos

MAULEON-BAROUSSE La Maison des Sources Mauléon-Barousse Hautes-Pyrénées

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 10:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Qui n’a pas rêvé d’être archéologue ? Au cours de l’atelier, les petits curieux s’initient au métier et découvrent l’histoire du territoire.

Enfants de 7 à 12 ans

Inscriptions obligatoires (places limitées)

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MAULEON-BAROUSSE La Maison des Sources Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 21 30

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English :

Who hasn’t dreamed of being an archaeologist? During the workshop, curious youngsters learn about the profession and discover the history of the region.

Ages 7 to 12

Registration required (places limited)

L’événement Atelier Les p’tits archéos Mauléon-Barousse a été mis à jour le 2026-05-05 par OT de Neste-Barousse|CDT65