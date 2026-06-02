SOPHRO’VOYAGE à la Maison des Sources Mauléon-Barousse

Mauléon-Barousse

SOPHRO’VOYAGE

à la Maison des Sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 16:00:00

fin : 2026-07-17 17:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Atelier sophrologie sonore Offrez vous un moment de sophrologie douce et de musique envoûtante près de la rivière, en famille ou en solo.

Famille et enfants dès 10 ans.

Tarif 12€/pers. ou 19€/duo (adulte+enfant)

Réservation obligatoire 05.62.39.23.85 maison-des-sources@orange.fr

.

à la Maison des Sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 23 85 maison-des-sources@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sound sophrology workshop Treat yourself to a moment of gentle sophrology and enchanting music by the river, as a family or solo.

Families and children aged 10 and over.

Price: 12?/pers. or 19?/duo (adult+child)

Booking essential: 05.62.39.23.85 maison-des-sources@orange.fr

L’événement SOPHRO’VOYAGE Mauléon-Barousse a été mis à jour le 2026-06-02 par OT de Neste-Barousse|CDT65