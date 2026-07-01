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AGENDA · Mauléon-Barousse

STAGE céramique Maison des Sources Mauléon-Barousse

mercredi 22 juillet 2026 · Maison des Sources · Mauléon-Barousse

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Maison des Sources
Adresse
MAULEON-BAROUSSE
Ville
65370 Mauléon-Barousse
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Mauléon-Barousse

STAGE céramique

Maison des Sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-24 12:30:00

Date(s) :
2026-07-22

STAGE Arbre de vie

Créer votre composition sur carreaux de terre crue avec Vero Marchand, durant 3 jours.

160€ pour les 3 jours de stage.

Renseignement et inscription au 06 14 33 39 86 ou à vema@live.fr

www.veromarchand.com
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Maison des Sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 14 33 39 86  vema@live.fr

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English :

WORKSHOP: Tree of Life

Create your own composition on raw clay tiles with Vero Marchand over the course of 3 days.

160? for the 3-day workshop.

For information and registration, call 06 14 33 39 86 or email vema@live.fr

www.veromarchand.com

L’événement STAGE céramique Mauléon-Barousse a été mis à jour le 2026-07-15 par OT de Neste-Barousse|CDT65

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