STAGE céramique Maison des Sources Mauléon-Barousse
mercredi 22 juillet 2026 · Maison des Sources · Mauléon-Barousse
Informations pratiques
Mauléon-Barousse
STAGE céramique
Maison des Sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-24 12:30:00
Date(s) :
2026-07-22
STAGE Arbre de vie
Créer votre composition sur carreaux de terre crue avec Vero Marchand, durant 3 jours.
160€ pour les 3 jours de stage.
Renseignement et inscription au 06 14 33 39 86 ou à vema@live.fr
www.veromarchand.com
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Maison des Sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 14 33 39 86 vema@live.fr
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English :
WORKSHOP: Tree of Life
Create your own composition on raw clay tiles with Vero Marchand over the course of 3 days.
160? for the 3-day workshop.
For information and registration, call 06 14 33 39 86 or email vema@live.fr
www.veromarchand.com
L’événement STAGE céramique Mauléon-Barousse a été mis à jour le 2026-07-15 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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