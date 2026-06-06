Exposition Les Routes de Saint Jacques en Limousin Saint-Goussaud samedi 6 juin 2026.

Saint-Goussaud

Exposition Les Routes de Saint Jacques en Limousin

Mairie Saint-Goussaud Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-07-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07 2026-06-08 2026-06-09 2026-06-10 2026-06-11 2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14 2026-06-15 2026-06-16 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21 2026-06-22 2026-06-23 2026-06-24 2026-06-25

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Mairie Saint-Goussaud 23430 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 31 40

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English : Exposition Les Routes de Saint Jacques en Limousin

L’événement Exposition Les Routes de Saint Jacques en Limousin Saint-Goussaud a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse