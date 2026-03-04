Exposition – Les sauvages La Chambre claire – Université Rennes 2 Rennes 25 mars – 1 octobre Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Exposition photographique de Caroline Cieslik. Sur une dizaine d’années, la photographe et chercheuse, a documenté l’évolution des prairies Saint‑Martin, friche urbaine au cœur de la ville de Rennes.

Des enjeux politiques, environnementaux, poétiques et sociétaux convergent à travers l’étude du devenir de ces quelques hectares de terre.

Travail de recherche et de création, qui réunit plusieurs centaines de photographies et l’élaboration minutieuse d’une recherche théorique et historique sur ce sujet, le projet questionne le statut et la place des friches dans notre société d’un point de vue social, écologique, politique et esthétique.

L’exposition s’inscrit dans le cadre de la publication d’une monographie aux éditions GwinZegal, issue d’un travail de thèse en Esthétique label recherche-création (laboratoire Histoire et Critique des Arts – Université Rennes 2 sous la direction de Pierre-Henry Frangne).

Vernissage : Mercredi 25 mars, 18h à La Chambre claire

La Chambre claire – Université Rennes 2 Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

s-culturel@univ-rennes2.fr 0299141141



