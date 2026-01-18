Exposition Les temps modernes Pallawan, Philippines Centre du Patrimoine Arménien Valence
Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme
Le Cpa présente Les temps modernes. Palawan, Philippines de Pierre de Vallombreuse. Une invitation au voyage au cœur d’une vallée luxuriante et sauvage, à la rencontre des Tau’t Batu.
Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 contact@le-cpa.com
English :
Cpa presents Les temps modernes. Palawan, Philippines by Pierre de Vallombreuse. An invitation to travel to the heart of a wild, lush valley, to meet the Tau?t Batu people.
