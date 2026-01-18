Exposition Les temps modernes Pallawan, Philippines Centre du Patrimoine Arménien Valence

Exposition Les temps modernes Pallawan, Philippines

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-02-27

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-02-27

Le Cpa présente Les temps modernes. Palawan, Philippines de Pierre de Vallombreuse. Une invitation au voyage au cœur d’une vallée luxuriante et sauvage, à la rencontre des Tau’t Batu.

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 contact@le-cpa.com

English :

Cpa presents Les temps modernes. Palawan, Philippines by Pierre de Vallombreuse. An invitation to travel to the heart of a wild, lush valley, to meet the Tau?t Batu people.

