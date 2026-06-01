Exposition Les visages de la Déesse au Néolithique Salle d’exposition de la mairie Saint-Léon-sur-Vézère
Exposition Les visages de la Déesse au Néolithique Salle d’exposition de la mairie Saint-Léon-sur-Vézère vendredi 12 juin 2026.
Saint-Léon-sur-Vézère
Exposition Les visages de la Déesse au Néolithique
Salle d’exposition de la mairie Rue de la Batellerie Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-12
L’exposition, partagée avec d’autres artistes contemporains, rassemble des reproductions d’artefacts du Néolithique que Brigitte Chaygneaud-Dupuy a modelé dans l’argile. Entrée libre
Découvrez l’exposition et les créations de Brigitte Chaygneaud-Dupuy.
L’exposition rassemble des reproductions d’artefacts du Néolithique que Brigitte Chaygneaud-Dupuy a modelé dans l’argile.
Du paléolithique, on connaît les célèbres vénus, au Néolithique c’est une généreuse floraison de petites déesses sur tous les continents.
Ces figurines féminines sont surprenantes, vivantes, inattendues, elles racontent beaucoup de choses, venez les voir et les écouter !
Des artistes contemporains partagent avec elle l’exposition et ce thème du féminin sacré
– Véronique Viala
– Noémie Doni Céramiste
– Frantz le cueilleur de pierres
Entrée libre .
Salle d’exposition de la mairie Rue de la Batellerie Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 81 58 38
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English : Exposition Les visages de la Déesse au Néolithique
The exhibition, shared with other contemporary artists, features reproductions of Neolithic artifacts modeled in clay by Brigitte Chaygneaud-Dupuy. Free admission
L’événement Exposition Les visages de la Déesse au Néolithique Saint-Léon-sur-Vézère a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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