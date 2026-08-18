Informations pratiques

Villefranche-de-Rouergue

Exposition Leurs mots à dire

19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-06

fin : 2027-01-30

Date(s) :

2027-01-06

Exposition de photographies Leurs mots à dire réalisée par Marie Monteiro.

Esma, Gabriel, Louanne, Samaël, Théa, jeunes lycéens de La Rochelle en situation de handicaps invisibles, ont participé en 2022 à un projet de création artistique aux côtés du rappeur Hippocampe Fou. Souffrant de troubles dys, ces élèves ont appris à écrire, chanter et enregistrer leurs textes en studio, témoignant de leur combat quotidien pour vivre avec le handicap et de leur volonté de faire évoluer les regards à ce sujet. Une aventure pluridisciplinaire exaltante suivie par la photographe professionnelle indépendante Marie Monteiro qui nous invite à découvrir les portraits de ces jeunes artistes au travers de cette exposition photographique.



Exposition présentée en lien avec la projection du documentaire Leurs mots à dire d’Alexandra Riguet programmée le jeudi 14 janvier au cinéma Ciné Azur-Le Vox de Villefranche-de-Rouergue.

Tout public .

19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 7 84 64 58 45

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English :

Photography exhibition %AB Their Words %E0 Say %BB curated by Marie Monteiro.

L’événement Exposition Leurs mots à dire Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-08-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)