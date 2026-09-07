Exposition : l’évolution du vitrail à travers le temps, Église Saint-Michel, Bolbec

Informations pratiques

Exposition : l’évolution du vitrail à travers le temps Dimanche 20 septembre, 14h00 Église Saint-Michel Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition sur le thème » L’évolution du vitrail à travers le temps » mise en place par l’Art Religieux en Seine Maritime.

Église Saint-Michel Place Léon Desgénétais, 76210 Bolbec, France Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie 02 32 84 51 16 http://www.ville-bolbec.fr Les vitraux et le décor intérieur sont de la fin du XIXe siècle.

Exposition sur le thème » L’évolution du vitrail à travers le temps » mise en place par l’Art Religieux en Seine Maritime.

©Ville de Bolbec