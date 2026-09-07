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Exposition : l’évolution du vitrail à travers le temps, Église Saint-Michel, Bolbec

dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Michel · Bolbec

Exposition : l’évolution du vitrail à travers le temps, Église Saint-Michel, Bolbec

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Michel
Adresse
Place Léon Desgénétais, 76210 Bolbec, France
Ville
76210 Bolbec
Département
Seine-Maritime

Exposition : l’évolution du vitrail à travers le temps Dimanche 20 septembre, 14h00 Église Saint-Michel Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition sur le thème  » L’évolution du vitrail à travers le temps » mise en place par l’Art Religieux en Seine Maritime.

Église Saint-Michel Place Léon Desgénétais, 76210 Bolbec, France Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie 02 32 84 51 16 http://www.ville-bolbec.fr Les vitraux et le décor intérieur sont de la fin du XIXe siècle.
Exposition sur le thème  » L’évolution du vitrail à travers le temps » mise en place par l’Art Religieux en Seine Maritime.

©Ville de Bolbec

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