Exposition l’histoire de l’arbre de Noël Sélestat
samedi 21 novembre 2026 · Sélestat
Informations pratiques
Sélestat
Exposition l’histoire de l’arbre de Noël
Place St Georges Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-11-21 09:00:00
fin : 2027-01-03 18:00:00
Date(s) :
2026-11-21
Dans la nef de l’église Saint-Georges, 10 sapins retracent l’évolution de la décoration de l’arbre de Noël
Une exposition unique en Alsace dans un cadre somptueux qui vous convie à un voyage au cœur de l’évolution des décorations du sapin de Noël.
Suspendus sous les arcs de la nef de l’église Saint-Georges, dix sapins retracent les étapes les plus marquantes de l’évolution de la décoration de l’arbre de Noël, du 16e siècle à nos jours.
Cette exposition constitue un joli témoin de notre histoire. 0 .
Place St Georges Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 85 75 culture@ville-selestat.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In the nave of Saint-Georges church, 10 fir trees trace the evolution of Christmas tree decoration
L’événement Exposition l’histoire de l’arbre de Noël Sélestat a été mis à jour le 2026-08-28 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
À voir aussi à Sélestat (Bas-Rhin)
- Jeu vidéo Mercredi Gaming Sélestat 9 septembre 2026
- Sortie nature le sonneur à ventre jaune, lutin de l’Illwald Sélestat 9 septembre 2026
- Conférence Sélestat sous l’oeil des archéologues Sélestat 10 septembre 2026
- Exposition À la gloire de l’objet Sélestat 11 septembre 2026
- Voir, revoir Une sélection d’œuvres de la collection du FRAC Alsace Sélestat 11 septembre 2026