Exposition l’histoire du château de Grammont, Salle des Fêtes « Julien Richard », Ceyzérieu
samedi 19 septembre 2026 · Salle des Fêtes "Julien Richard" · Ceyzérieu
Informations pratiques
Exposition l’histoire du château de Grammont 19 et 20 septembre Salle des Fêtes « Julien Richard » Ain
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Exposition sur l’histoire du château de Grammont avec focus sur les colonies de vacances au château.
Salle des Fêtes « Julien Richard » Champ de Foire 01350 Ceyzérieu Ceyzérieu 01350 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0033628092478 https://www.chateaudegrammont.net/ Précision sur l’adresse: Route de Belley – La Gavinière.
Présence d’un parking devant la salle des fêtes.
Exposition sur l’histoire du château de Grammont avec focus sur les colonies de vacances au château.
©Ministère de la Culture
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