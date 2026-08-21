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Petite histoire des colonies de vacances au château de Grammont, Salle des Fêtes « Julien Richard », Ceyzérieu

samedi 19 septembre 2026 · Salle des Fêtes "Julien Richard" · Ceyzérieu

Petite histoire des colonies de vacances au château de Grammont, Salle des Fêtes « Julien Richard », Ceyzérieu

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Salle des Fêtes "Julien Richard"
Adresse
Champ de Foire 01350 Ceyzérieu
Ville
01350 Ceyzérieu
Département
Ain

Petite histoire des colonies de vacances au château de Grammont 19 et 20 septembre Salle des Fêtes « Julien Richard » Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Conférence sur le château de Grammont et l’histoire des colonies de vacances.

Salle des Fêtes « Julien Richard » Champ de Foire 01350 Ceyzérieu Ceyzérieu 01350 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0033628092478 https://www.chateaudegrammont.net/ Précision sur l’adresse: Route de Belley – La Gavinière.
Présence d’un parking devant la salle des fêtes.
Conférence sur le château de Grammont et l’histoire des colonies de vacances.

©Ministère de la Culture

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