Petite histoire des colonies de vacances au château de Grammont, Salle des Fêtes « Julien Richard », Ceyzérieu

Informations pratiques

Petite histoire des colonies de vacances au château de Grammont 19 et 20 septembre Salle des Fêtes « Julien Richard » Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Conférence sur le château de Grammont et l’histoire des colonies de vacances.

Salle des Fêtes « Julien Richard » Champ de Foire 01350 Ceyzérieu Ceyzérieu 01350 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0033628092478 https://www.chateaudegrammont.net/ Précision sur l’adresse: Route de Belley – La Gavinière.

Présence d’un parking devant la salle des fêtes.

Conférence sur le château de Grammont et l’histoire des colonies de vacances.

©Ministère de la Culture