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AGENDA · La Rochelle

Exposition Liaison, coulé et ligature, une plongée dans les collections de l’artothèque Médiathèque Michel Crépeau Espace artothèque Niveau 1 La Rochelle

samedi 12 septembre 2026 · Médiathèque Michel Crépeau Espace artothèque Niveau 1 · La Rochelle

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Michel Crépeau Espace artothèque Niveau 1
Adresse
Avenue Michel Crépeau
Ville
17000 La Rochelle
Département
Charente-Maritime
Tarif

La Rochelle

Exposition Liaison, coulé et ligature, une plongée dans les collections de l’artothèque

Médiathèque Michel Crépeau Espace artothèque Niveau 1 Avenue Michel Crépeau La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-12
fin : 2026-10-31

Date(s) :
2026-09-12

Carte blanche à Anne-Lise Broyer à l’artothèque de la Médiathèque Michel Crépeau
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Médiathèque Michel Crépeau Espace artothèque Niveau 1 Avenue Michel Crépeau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 45 71 71  mediatheque@agglo-larochelle.fr

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English :

Carte Blanche by Anne-Lise Broyer at the Art Library of the Michel Crépau Media Center

L’événement Exposition Liaison, coulé et ligature, une plongée dans les collections de l’artothèque La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-15 par Nous La Rochelle

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