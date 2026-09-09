Exposition Liaison, coulé et ligature, une plongée dans les collections de l’artothèque Médiathèque Michel Crépeau Espace artothèque Niveau 1 La Rochelle
samedi 12 septembre 2026 · Médiathèque Michel Crépeau Espace artothèque Niveau 1 · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Exposition Liaison, coulé et ligature, une plongée dans les collections de l’artothèque
Médiathèque Michel Crépeau Espace artothèque Niveau 1 Avenue Michel Crépeau La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-12
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-09-12
Carte blanche à Anne-Lise Broyer à l’artothèque de la Médiathèque Michel Crépeau
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Médiathèque Michel Crépeau Espace artothèque Niveau 1 Avenue Michel Crépeau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 45 71 71 mediatheque@agglo-larochelle.fr
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English :
Carte Blanche by Anne-Lise Broyer at the Art Library of the Michel Crépau Media Center
L’événement Exposition Liaison, coulé et ligature, une plongée dans les collections de l’artothèque La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-15 par Nous La Rochelle
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