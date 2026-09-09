Exposition Liaison, coulé et ligature, une plongée dans les collections de l’artothèque Médiathèque Michel Crépeau Espace artothèque Niveau 1 La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Exposition Liaison, coulé et ligature, une plongée dans les collections de l’artothèque

Médiathèque Michel Crépeau Espace artothèque Niveau 1 Avenue Michel Crépeau La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-12

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-09-12

Carte blanche à Anne-Lise Broyer à l’artothèque de la Médiathèque Michel Crépeau

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Médiathèque Michel Crépeau Espace artothèque Niveau 1 Avenue Michel Crépeau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 45 71 71 mediatheque@agglo-larochelle.fr

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English :

Carte Blanche by Anne-Lise Broyer at the Art Library of the Michel Crépau Media Center

L’événement Exposition Liaison, coulé et ligature, une plongée dans les collections de l’artothèque La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-15 par Nous La Rochelle