Exposition : LIBERTE poème, tapisserie et cantate, Nuage Vert – Musée mobile Vallée de la Dordogne, Argentat-sur-Dordogne
Exposition : LIBERTE poème, tapisserie et cantate, Nuage Vert – Musée mobile Vallée de la Dordogne, Argentat-sur-Dordogne samedi 19 septembre 2026.
Exposition : LIBERTE poème, tapisserie et cantate Samedi 19 septembre, 11h00 Nuage Vert – Musée mobile Vallée de la Dordogne Corrèze
Entrée libre et gratuite.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
LIBERTE, poème, tapisserie, cantate célèbre avec l’exposition de pièces originales rares et d’extraits de films le poème LIBERTE de Paul Eluard paru en 1942. Grand poème de Résistance, il devient en 1943 une tapisserie monumentale de Jean Lurçat et, la même année à Beaulieu-sur-Dordogne en Corrèze Francis Poulenc en fait une cantate. Vous découvrez tout cela avec Laurent Gervereau et Alexandra Duchêne qui ont réalisé l’exposition LIBERTE. Le besoin d’un poème (et le livre très illustré avec des révélations après de longues recherches). Du patrimoine et de l’Histoire valorisés devant vous et avec vous
Nuage Vert – Musée mobile Vallée de la Dordogne Jardin Jean Saintangel, 19400 Argentat-sur-Dordogne Argentat-sur-Dordogne 19400 Argentat Corrèze Nouvelle-Aquitaine 06 12 29 60 97 https://nuage-vert.com https://www.facebook.com/search/top?q=nuage%20vert%20%2F%20green%20cloud%20-%20mus%C3%A9e%20mobile%20vall%C3%A9e%20de%20la%20dordogne Le nuage vert, « Pour réconcilier nature et culture ! » est un musée mobile sur la biodiversité et la diversité culturelle, avec des activités variées mélangeant les publics (expositions, fêtes, concerts, aides pratiques, conférences, marchés, projections…).
Le mot « Nuage Vert » est une dénomination poétique qui lie la terre (la végétation) et le ciel. Il évoque le mouvement : un nuage d’herbe qui vagabonde librement.
Il s’agit effectivement d’un concept neuf : un musée ancré dans un territoire (la Corrèze) avec des collections mais qui s’ouvre aux enjeux planétaires (local-global). Il traite du mouvement et de la diffusion, sur place et en ligne avec des manifestations gratuites. Le bâtiment du musée se situe dans le jardin Jean Saintangel. Parking voiture et bus.
_**LIBERTE, poème, tapisserie, cantate**_ célèbre avec l’exposition de pièces originales rares et d’extraits de films le poème LIBERTE de Paul Eluard paru en 1942. **Grand poème de Résistance, il en…
© collection Nuage Vert (nuage-vert.com) : première publication du poème Liberté de Paul Eluard
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