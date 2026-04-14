Exposition « LIBRES ! Vies et combats contre l’esclavage », Fonds Documentaire Tissé Métisse, Nantes

Exposition « LIBRES ! Vies et combats contre l’esclavage » 25 avril – 30 mai Fonds Documentaire Tissé Métisse Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:30:00+02:00

Fin : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00

L’exposition rend hommage aux femmes, premières victimes de l’esclavage, en révélant leurs luttes en Afrique et en Amérique, leur résilience et leur rôle central dans les combats pour la liberté. Elle allie histoire et art, grâce aux illustrations de Charlotte de Ligneris.

Fonds Documentaire Tissé Métisse 2Bis Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 74 75 13 »}]

Une création de l’association les Anneaux de la Mémoire à Nantes femmes esclavage

Charlotte de Ligneris