Exposition « LIBRES ! Vies et combats contre l’esclavage », Fonds Documentaire Tissé Métisse, Nantes
Exposition « LIBRES ! Vies et combats contre l’esclavage », Fonds Documentaire Tissé Métisse, Nantes samedi 25 avril 2026.
Exposition « LIBRES ! Vies et combats contre l’esclavage » 25 avril – 30 mai Fonds Documentaire Tissé Métisse Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:30:00+02:00
Fin : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00
L’exposition rend hommage aux femmes, premières victimes de l’esclavage, en révélant leurs luttes en Afrique et en Amérique, leur résilience et leur rôle central dans les combats pour la liberté. Elle allie histoire et art, grâce aux illustrations de Charlotte de Ligneris.
Fonds Documentaire Tissé Métisse 2Bis Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 74 75 13 »}]
Une création de l’association les Anneaux de la Mémoire à Nantes femmes esclavage
Charlotte de Ligneris
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