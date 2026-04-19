Exposition : lieu de mémoire les dentelles et l’ancienne école, Lieu de mémoire « Les dentelles », Dieppe
samedi 19 septembre 2026 · Lieu de mémoire "Les dentelles" · Dieppe
Informations pratiques
Exposition : lieu de mémoire les dentelles et l’ancienne école 19 et 20 septembre Lieu de mémoire « Les dentelles » Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Le lieu de mémoire Les Dentelles vous ouvre ses portes pour vous dévoiler l’école des dentelles, école fréquentée par de nombreuses dieppoises.
Exposition proposée par le Lieu de Mémoire Les Dentelles.
Sans réservation
Lieu de mémoire « Les dentelles » 8 place Saint-Jacques, 76200 Dieppe Dieppe 76200 Dieppe Seine-Maritime Normandie
Le lieu de mémoire Les Dentelles vous ouvre ses portes pour vous dévoiler l’école des dentelles, école fréquentée par de nombreuses dieppoises.
© Lieu de Mémoire Les Dentelles
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