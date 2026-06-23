[Visite guidée] Le Pollet de l’autre côté du Pont Dieppe
[Visite guidée] Le Pollet de l’autre côté du Pont Dieppe lundi 24 août 2026.
Dieppe
[Visite guidée] Le Pollet de l’autre côté du Pont
RDV 9 Grande Rue du Pollet / devant la résidence Marcel Paul Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 15:00:00
fin : 2026-08-24 16:30:00
Date(s) :
2026-08-24
Rendez-vous au 9 Grande Rue du Pollet
De l’autre côté du port se cache un quartier au caractère unique.
Longtemps séparé du centre-ville, le Pollet a développé sa propre identité, façonnée par la pêche, les traditions maritimes et l’industrialisation.
Parcourez ses ruelles pittoresques et découvrez l’histoire singulière de ce quartier emblématique de Dieppe. .
RDV 9 Grande Rue du Pollet / devant la résidence Marcel Paul Dieppe 76370 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 79 dvah@mairie-dieppe.fr
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English : [Visite guidée] Le Pollet de l’autre côté du Pont
L’événement [Visite guidée] Le Pollet de l’autre côté du Pont Dieppe a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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