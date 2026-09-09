Exposition L’île inventée Muséum d’histoire naturelle La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Exposition L’île inventée

Muséum d’histoire naturelle 28 rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-10-17

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-10-17

Le Muséum d’Histoire naturelle de La Rochelle présente l’exposition L’île inventée du 17 octobre 2026 au 19 septembre 2027.

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Muséum d’histoire naturelle 28 rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 18 25 museum.info@ville-larochelle.fr

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English :

The Natural History Museum of La Rochelle is presenting the exhibition The Invented Island from October 17, 2026, to September 19, 2027.

L’événement Exposition L’île inventée La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-25 par Nous La Rochelle