Exposition L’île inventée Muséum d’histoire naturelle La Rochelle
samedi 17 octobre 2026 · Muséum d'histoire naturelle · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Exposition L’île inventée
Muséum d’histoire naturelle 28 rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-10-17
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-10-17
Le Muséum d’Histoire naturelle de La Rochelle présente l’exposition L’île inventée du 17 octobre 2026 au 19 septembre 2027.
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Muséum d’histoire naturelle 28 rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 18 25 museum.info@ville-larochelle.fr
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English :
The Natural History Museum of La Rochelle is presenting the exhibition The Invented Island from October 17, 2026, to September 19, 2027.
L’événement Exposition L’île inventée La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-25 par Nous La Rochelle
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