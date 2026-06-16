Exposition Lingjun Yue Artiste en résidence Le Pouliguen
Exposition Lingjun Yue Artiste en résidence Le Pouliguen jeudi 16 juillet 2026.
Le Pouliguen
Exposition Lingjun Yue Artiste en résidence
35 avenue François Bougouin Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-30 18:30:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16
À travers son travail, Lingjun Yue invite le regardeur à entrer dans un univers sensible où se mêlent mémoire, émotions et poésie visuelle. Ses œuvres, délicates et profondément expressives, explorent les liens entre l’humain et son environnement, entre traditions et contemporanéité. Par la richesse de ses textures et la subtilité de ses compositions, l’artiste propose un voyage intérieur, suspendu entre rêve et réalité. .
35 avenue François Bougouin Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 53 08 musee.boesch@mairie-labaule.fr
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L’événement Exposition Lingjun Yue Artiste en résidence Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44
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