Soirée moules frites Rue Pierre 1er de Serbie Le Pouliguen
Soirée moules frites Rue Pierre 1er de Serbie Le Pouliguen jeudi 16 juillet 2026.
Le Pouliguen
Soirée moules frites
Rue Pierre 1er de Serbie Bois Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Venez profiter d’une soirée moules frites ! .
Rue Pierre 1er de Serbie Bois Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire dropgaulois@gmail.com
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English :
L’événement Soirée moules frites Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44
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