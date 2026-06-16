Soirée moules frites Rue Pierre 1er de Serbie Le Pouliguen jeudi 16 juillet 2026.

Le Pouliguen

Soirée moules frites

Rue Pierre 1er de Serbie Bois Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Venez profiter d’une soirée moules frites ! .

Rue Pierre 1er de Serbie Bois Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire dropgaulois@gmail.com

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English :

L’événement Soirée moules frites Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44