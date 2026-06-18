Animation musicale avec Anisette et les glaçons Le Pouliguen
Animation musicale avec Anisette et les glaçons Le Pouliguen jeudi 16 juillet 2026.
Le Pouliguen
Animation musicale avec Anisette et les glaçons
Place des Halles Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 21:00:00
fin : 2026-07-16 23:00:00
Date(s) :
2026-07-16
La pizzeria des halles Le petit casier Au coin des halles .
Place des Halles Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 73 10 04 53 lapizzeriadeshalles@outlook.fr
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L’événement Animation musicale avec Anisette et les glaçons Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44
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